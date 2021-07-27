Во вторник, 27 июля, Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания.

Таким образом суд отказал защите Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

Суд определил… ходатайство защитника … об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения.

Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 2 августа.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Также мы писали о том, что Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.

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