С фигурантки дела об убийстве Павла Шеремета, детского хирурга Юлии Кузьменко сняли электронный браслет слежения. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Аааааа, я на улице и без браслета! Разделите со мной радость и выпейте вечером бокал моего любимого белого сухого вина - или что-то ваш выбор!

4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Юлии Кузьменко: круглосуточный домашний арест заменен на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00. Кроме того, с нее сняли электронный браслет слежения.

Напомним, что 20 июля 2021 года исполнилось пять лет со дня убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в центре Киеве. 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Шеремета: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Яну Дугарь отпустили раньше всех - под личное обязательство. Антоненко больше всех просидел в СИЗО - больше года. С 30 апреля он находится под круглосуточным домашним арестом. 27 июля Шевченковский райсуд Киева в очередной раз продлил ему меру пресечения.