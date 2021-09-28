На территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 119 378 человек. Такая статистика показывает в три раза высший уровень иммунизации, который фиксировался днем ранее.

С начала кампании по вакцинации были привиты 6 851 531 человек. При этом первую дозу вакцины получили 6 851 529 граждан (70 004 - за минувшие сутки), а полностью иммунизированы двумя дозами 5 508 212 украинцев (49 374 человека - за минувшие сутки).

Отмечается, что за 24 часа препаратом компании Pfizer сделали 60 484 людям, на втором месте идет компания Sinovac - 35 400 уколов и "бронзу" забирает вакцина AstraZeneca - 23 494 прививки, известно, что препарат от Moderna вообще не был задействован, всего за весь период кампании по вакцинации была сделана 12 359 741 прививка.

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Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.

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