На Львівщині тривають міжнародні військові навчання "Рапід Трайдент" та "Спільні зусилля 2021". Участь у вишколі беруть 15 іноземних країн, 11 з яких - члени НАТО під пильним оком українських та міжнародних експертів. В разі, якщо українські армійці отримають відмінні оцінки, уже наступного року вони представлятимуть нашу країну на навчаннях Альянсу. Христина Гашенко розкаже більше.

Яворівський полігон. БМП та БТЕРи переправляються через озеро. За легендою навчань, на протилежному березі - ворог. Зав'язується бій.

А це вже інше завдання для армійців міжнародних навчань. В іншій частині полігону з американських транспортних літаків С-130 Геркулес висаджуються українські десантники. Бойові дії вони ведуть в тилу противника. Всього у рамках міжнародних навчань "Рапід Трайдент 2021" взяло участь кілька сотень військовослужбовців.

Військові України, Румунії, Польщі та Литви звільняють від бойовиків захоплене місто. Це завдання, за умовами міжнародних навчань, які під українським керівництвом "Спільні зусилля 2021" . Наступ веде механізований підрозділ сухопутних військ. У бій вступають штурмові групи БМП та БТРри. Військовслужбовці евакуюють населення. Вивозять ранених.

На будівлі міста з гелікоптерів висаджується тактичний десант. У повітрі з'являються американські гвинтокрили. На допомогу військовослужбовцям спеціально з Румунії бази НАТО приходять американські винищувачі - Ф18.

Противника знешкоджено. На будівлях віськовослужбовці вивісили свої національні прапори. Першими про перемогу оголосили українці. Бій армійці вели за стандартами НАТО. Кажуть, було не складно, адже за плечима 25 років спільних тренувань.

"Вітер "( позивний), військовослужбовець Збройних Сил України:

Штурм домів ми брали, і всьо, вони дивилися як ми штурмуємо, вони не так штурмують. Вони якось проще, ми якось агресивніше це всьо робимо, у нас були бойові дії, ми розуміємо як то всьо робиться.

Спільно вести бій - непросто. Та краще помилитись там, де холості патрони, аніж зловити кулю наяву, кажуть військовслужбовці Канади.

Мелені Лейк, командир Збройних Сил Канади в Україні:

За цей час ми почерпнули багато корисного. Передусім, це є знання і навики, які ми побачили в українських військовослужбовців з маскування, укриття і також зосередження в проведеннях операцій. Це такі навики, які українські військовослужбовці навчилися і засвоїли власною кров'ю і плоттю. Це такі навики, які ми беремо із собою додому.

Військові навчання "Спільні зусилля 2021" проведуть також на півночі та південному напрямках.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Всюди ми демонструємо здатність діяти з країнами, нашими партнерами. Ми здатні спільно планувати бойові дії, ми здатні спільно аналізувати хід бойових дій, ми здатні разом із нашими іноземними партнерами отримувати розвідувальну інформацію , обмінюватися цією розвідувальною інформацією і використовувати її для успішних бойових дій, як це було продемонстровано під час штурму цього містечка.

Усі навчання оцінюють як українські, так і міжнародні військові експерти.

Андрій Міхейченко, офіцер Збройних Сил України: