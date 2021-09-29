У Данії продовжать заборону на вирощування норок [ Редактировать ]
Заборону на вирощування норок у Данії планують продовжити до 2023 року. Таке заявив міністр сільського господарства Расмус Прен.
Нагадаю, торік коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм, після чого уряд наказав убити всіх тваринок у країні та заборонив їх вирощувати. В інституті інфекційних хвороб Данії дійшли висновку, що норки можуть становити загрозу для здоров'я населення.
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