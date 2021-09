Вместе с iPhone 13 на осенней презентации Apple представили 6-е поколение iPad mini, который лишился привычной кнопки Home, но получивший мощный процессор A15 Bionic и увеличенную площадь экрана.

Старт продаж мини-планшетов состоялся на прошлой неделе, однако первые владельцы пришли в негодование от странного поведения экрана, а точнее неприятного эффекта от скролла веб-страниц.

Пользователи обнаружили, что в портретной ориентации наблюдаются подтормаживания и "эффект желе", будто одна половина экрана немного отстает от другой во время прокрутки, что вызывает дискомфорт. Многие подумали, что это брак экрана.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI