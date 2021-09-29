Художницу Надию Кушнир, которая стала известна благодаря своей работе интернет-персонажа Гуся, дважды пытались изнасиловать в поезде. Инцидент произошел в поезде Киев-Львов.

Сегодня ночью в поезде меня пытались изнасиловать. Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, потом вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка. Я не знаю, почему я тогда же и не свалила из того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за х*ень. Дальше он не затыкался, но не трогал меня.

После мужчина стянул с девушки одеяло и полез целоваться, домогаясь ее.

Испуганная девушка побежала жаловаться к проводнице.

Ее переселили в другое купе. Но и там ситуация повторилась и пассажир также начал домогаться.

Отмечается, что пассажиры не реагировали на ее крики. Начальник поезда, по словам художницы, начал заявлять, что причина ее жалобы и вовсе якобы была в том, что попутчик храпел.

Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.

Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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