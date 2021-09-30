США признали, что проиграли войну в Афганистане [ Редактировать ]
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Штаты проиграли войну в Афганистане. С соответствующей речью он выступил перед комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам.
Об этом сообщает Аrynews.
По его словам, война в Афганистане это совокупный эффект многих стратегических решений прошлого, которая не закончилась на тех условиях, что хотели США.
"Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев", - сказал Милли.
Военачальник отметил, что Штатам в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой "Аль-Каида", однако помешать приходу там к власти талибов они не смогли.
Он также выразил мнение, что США взяли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане и призвал вынести из этого ошибки и больше их не допускать.
"Поэтому всякий раз, когда происходит подобный инцидент, существует множество факторов, и мы должны это выяснить. Нам предстоит извлечь много уроков", - добавил Милли.
Напомним, что вечером 23 сентября в Украину прибыл очередной рейс с эвакуированными из Афганистана.
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