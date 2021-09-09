На Київщині розбився автобус з паломниками з Ізраїлю [ Редактировать ]
Смертельна ДТП за участю хасидів на Київщині. Водій мікроавтобуса, який перевозив 13 людей, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автобусом.
У результаті аварії один пасажир бусу, громадянин Ізраїлю, загинув. Паломники поверталися з Умані, де святкували новий рік - Рош га-Шану.
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У результаті аварії один пасажир бусу, громадянин Ізраїлю, загинув. Паломники поверталися з Умані, де святкували новий рік - Рош га-Шану.
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Ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса Setra (MXG340) не справился с управлением
А причиною смерті став - крововилив у мозок, через удар чи забиття. Щодо інших травм - ще тривають експертизи. Нагадаю, Андрія "швидка" привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня.