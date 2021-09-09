Хасиди потрапили у аварію на Київщині

Смертельна ДТП за участю хасидів на Київщині. Водій мікроавтобуса, який перевозив 13 людей, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автобусом.

У результаті аварії один пасажир бусу, громадянин Ізраїлю, загинув. Паломники поверталися з Умані, де святкували новий рік - Рош га-Шану.