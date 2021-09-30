А в самій Європі триває... енергетичне раллі! Швидкість, з якою ростуть ціни на газ, збільшується щодня. Нині - знову рекорд. На лондонській біржі тисяча кубів піднялася до 1160 доларів.

І на ці суми з острахом дивляться не лише європейці, а й українці. Оскільки ми купуємо газ на європейських хабах, за ринковою ціною. Тож про тарифи напередодні опалювального сезону сьогодні говорили перші особи держави на конгресі місцевих та регіональних рад. Усе чув наш Даніїл Снісар.

Великий діалог, тарифи, екологія і питна вода. На конгресі місцевих і регіональних влад сьогодні вся політична верхівка: президент, прем'єр, спікер та міністри. Від регіонів - мери і голови ОТГ. Порядок денний - питання, які президент раніше виносив на Радбез. Але спочатку - про неминуче -опалювальний сезон. Слово взяв Володимир Зеленський. І відразу ж викликав оплески у залі новиною про незмінність тарифів на тепло для споживачів:

Володимир Зеленський, президент України:

Cьогодні на цьому засіданні, між урядом нашої держави, між НАК Нафтогазом, асоціацією міст України і нашим конгресом, місцевих та регіональних влад ми підписуємо меморандум, згідно якого до кінця опалювального сезону, тарифи на тепло, на гарячу воду, для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Я думаю, що люди цього чекали.

Ціну газу зафіксували. Поки що. При цьому уряд ініціює зміни до бюджету на наступний рік - хочуть збільшити видатки на субсидіювання. Обіцяють громадам реструктуризацію боргів за тепло, які накопичувалися в окремих містах ще із 2016 року.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми зафіксували ціну на газ. Завдяки річним продуктам, така ціна для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубічний метр. Разом з депутатами внесемо зміни в бюджет і збільшимо програму субсидій на 12 мільярдів гривень.

Далі - питання "з душком". Сміття. Через катастрофічну ситуацію на полігонах, звалища заповнені на 99 відсотків - конгресмени одноголосно закликали депутатів пришвидшити розгляд законопроекту про поводження з відходами, який доопрацьовується. Документ передбачатиме, насамперед, запровадження так званої ієрархії управління сміттям - від органів самоврядування до пересічних українців.

Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу Президента:

По суті, це дороговказ для кожного українця, що треба робити з відходами, як треба правильно поводитись з ними. Друге - це встановлення принципу, що забруднювач платить. Саме той, хто наносить шкоди довкіллю, повинен вживати заходів. Тобто, витрати на провадження з відходами має нести первісний їх утворювач.

У заключній частині конгресмени домовилися про освітній розвиток місцевих чиновників. Для них мають створити спецкурси.