Задержание Саакашвили: у Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В пятницу, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу.
Об этом рассказал пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров в Facebook.
Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном распирающих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации.
По его словам, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина.
Также отмечается, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.
Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь.
Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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