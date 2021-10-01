В пятницу, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу.

Об этом рассказал пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров в Facebook.

Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном распирающих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации.

По его словам, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина.

Также отмечается, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.

Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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