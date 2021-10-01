В США фармацевтическая компания MSD провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таблетки снижают риск госпитализации на 50%. Исследование проводилось в 170 странах мира.

Компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и компания Ridgeback Biotherapeutics объявили сегодня о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы.

Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID, включая доминирующий в настоящее время "Дельта".

Все участники исследования не были вакцинированы и имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания), что увеличивало их шансы на развитие более тяжелой формы COVID, или они были старше 60 лет.

По рекомендации независимого Комитета по мониторингу данных и по согласованию с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), набор участников исследования прекращается досрочно в связи с положительными результатами.

В компании заявили, что планируют как можно скорее подать заявку на получение разрешения на экстренное использование в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В случае одобрения, Молнупиравир может стать первым пероральным противовирусным средством для лечения COVID.

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Кроме того, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

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