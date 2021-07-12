Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину" [ Редактировать ]
Власти Беларуси обвинили Запад в попытках превратить страну в "другую Украину", а потом якобы перенести этот опыт на Россию.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью для телеканала Russia Today заявил, что "Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу".
"Я думаю, что цель состояла в том - я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси - состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее", - сказал он.
Макей считает, что Россия "фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене".
"Это неприемлемо абсолютно для них (Запада, - ред.). И поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия. И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что Литва строит забор на границе с Беларусью. Проволочное заграждение разворачивают в районе Друскининкской заставы.
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