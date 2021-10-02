В Чернигове убили капитана полиции и тяжело ранили его напарника (фото) [ Редактировать ]
Источник: ЧEline
В Чернигове неизвестные убили одного полицейского и тяжело ранили другого. Об этом сообщает местное издание ЧEline.
На тело убитого служителя порядка наткнулись прохожие в микрорайоне Масаны в ночь на 2 октября.
Рядом с трупом без сознания лежал еще один мужчина, который также оказался полицейским. С тяжелыми ранениями он был госпитализирован в реанимационное отделение.
Информацию о нападении на правоохранителей подтвердила "Cуспільному" спикер областной полиции Наталья Слабеняк. Погибший и раненый служили в одном подразделении, оба - в звании капитана. Полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Следователи задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейских. Сейчас проводятся следственные действия, открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.
Напомним, что под Черкассами мужчина бросился с ножом на полицейского, помешавшему ему совершить самоубийство.
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