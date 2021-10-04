Українські вояки взяли участь у мистецькому заході "Характерник" [ Редактировать ]
Напередодні Дня Захисника Вітчизни в Софії Київській відбувся незвичний мистецький захід. Головні герої мультимедійного проєкту "Характерник" - не артисти, а українські вояки, які брали участь у бойових діях на Донбасі, їхні матері, дружини та діти.
Ігор брав участь в боях під Іловайськом, де був поранений отримавши кулю в під чаc проходження так званого зеленого коридору.
Вони виходять на сцену по одному в старовинних вишиванках, кожен зі своєю особистою історією боротьби. Вишита сорочка для захисника України - не просто одяг.
Юрій, підполковник Збройних сил України:
Це споріднює тебе з минулим. з людьми, які носили ці вишиванки, які добували незалежність. Відчуваю зв’язок - це гордість, це наша історія, і це наші предки, які боронили Україну.
Бессарабія, Волинь, Наддніпрянщина, Поділля, Слобожанщина.. Чотирнадцять воїнів із чотирнадцяти історичних регіонів України. На сцені зворушливі обійми з рідними й навіть освідчення в коханні.
Театралізоване дійство занурює глядачів в історію української героїки - від козака до сучасного воїна-захисника. Утілити саме цей історичний зв'язок мали на меті автори проєкту.
Володимир Синько, співорганізатор проєкту:
Це унікальний засіб. Характерник - це уособлення українського воїна і української ідентичності. Одночасно це можливість показати, що ми українці, є сильним народом, що наші захисники - це уособлення козака.
Кульмінація заходу - так званий танець зі смертю козака-характерника. Існування цієї легендарної касти українського козацтва - історично доведений факт.
Денис Богуш, учасник заходу:
Це люди були козаки, які мали паранормальні можливості і під час бойових дій вони робили такі речі неймовірні. Вони кращі в розвідці були, могли передбачати дії, могли лікувати.
Видовищний бій козака-характерника зі смертю символічно завершується перемогою життя.
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