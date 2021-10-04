Кузин рассказал о производстве вакцин Pfizer и Moderna в Украине [ Редактировать ]
В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.
Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузина.
"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, - ред.) полностью реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.
По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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Отмечается, что прежние данные исследований, предоставленные британским производителем лекарств в марте, уже устарели