В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузина.

"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, - ред.) полностью реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.

По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

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Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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