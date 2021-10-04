Двадцять років в очікуванні. У селі на Дніпропетровщині - скандал через дитсадок, який ніяк не можуть відкрити. Ще п'ять років тому там почали реконструкцію покинутої будівлі. З обласного бюджету виділили гроші. І нібито закінчили роботи.

Та минув уже рік, а двері закладу - досі зачинені. Чому? - дізнавалися наші кореспонденти.

Такими обіцянками вже рік тішать малечу батьки, проходячи повз садочок "Веснянка". Його відкриття в Миколаївці чекають усі. Адже мамам доводиться сидіти в декреті, бо ні з ким залишити дітей.

Світлана Зеленська, жителька села Миколаївка:

Складно, от я сидю, ось і мами сидять, ми всі сидимо дома з дітьми. Дітей немає куди віддіти. В мене тоже, зараз дитину залишила у сусіда. Щоб приїхати.

Єдиний дитсадок - за 16 кілометрів. Інший - просто посеред села - немов з картинки. Чотири роки капітального ремонту занедбаної будівлі. І 2020 року його вже планували відкрити.

Людмила Хуторна, жителька села Миколаївка:

На перше жовтня, вже всім обіцяли, я принесла документи, вже є документи, що моя дитина має піти у садочок. Потім все просто затихло. Тут у нас компютери, музичні центри, телевізори, мягкі крісла, посуд стоїть, тут у нас для дітей, чашки тарілки, кастрюлі, в цій кімнаті зложили всі ігрушки, швейцарські стінки.

Завгосп дитсадка, Людмила Мерзла, проводить екскурсію. Каже, заклад розрахований на 75 дітей. Тут сучасні вікна й двері, утеплений фасад і дах, встановлена автономна система опалення з модульною котельнею. На реконструкцію витратили 30 мільйонів гривень з обласного бюджету. Але цих грошей не вистачило, щоб встановити необхідне обладнання.

Юрій Шаповал, заступник сільського голови з питань роботи виконавчих органів Миколаївської сільської ради:

Уже за кошти місцевого бюджету здійснюється закупівля того обладнання, яке передбачено у проектній документації. Близько пів мільйона необіхдно було коштів дофінансувати з місцевого бюджету.

Чиновники запевняють: реконструкція садка йде за графіком. У середині вересня сільрада отримала документи приймання-передачі. У жовтні на сесії мають прийняти будівлю на баланс. Паралельно із цим у дитсадку тривають завершальні роботи.

Людмила Мерзла, завгосп дитячого садка "Веснянка":

Щоб закупити обладнання на кухню в "прозорро" зараз грають тендера. 12 жовтня останній будет тендер іменно по техніці, яка буде закуплятися. Пічки, пральні машини. Я так вважаю, що до кінця жовтня вони вже повинні будуть бути поставленні.

Тож сільська влада знову просить батьків зачекати й обіцяє відкрити дитсадок у листопаді. Офіційно дітей до навчального закладу ще не беруть, але 80 заяв уже прийняли.