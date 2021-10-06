В среду, 6 октября, в ходе торгов стоимость газа в Европе взлетела до 1900 долларов за тысячу кубометров.

Так, на открытии торгов газ подорожал до 1600 долларов, а через пару часов цена выросла еще на 300 долларов и продолжает увеличиваться.

В понедельник газ подешевел на новостях о "Северном потоке-2", но вчера рост цен ускорился, и впервые газ подорожал выше 1400 долларов.

Ранее эксперт рассказал, почему в Украине выросла цена на газ. Также мы писали о том, что тарифы на электроэнергию с 1 июля могут рекордно "взлететь".

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