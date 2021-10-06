Три области могут оказаться в "красной" зоне в ближайшие дни (список) [ Редактировать ]
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В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Критериям "красного" уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону.
В зоне риска также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.
До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:
- по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,
- по "желтому" - 80 тысяч человек,
- по "черному" - 92 тысячи.
Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.
Что запрещенно в "красной" зоне:
- работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий,
- работа учреждений культуры,
- работа отелей и хостелов.
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Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в городе с коронавирусом госпитализированы 372 человек.
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