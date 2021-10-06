В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Критериям "красного" уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону.

В зоне риска также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.

До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:

по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,

по "желтому" - 80 тысяч человек,

по "черному" - 92 тысячи.

Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.

Что запрещенно в "красной" зоне:

работа кафе и ресторанов (можно на вынос),

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,

проведение массовых мероприятий,

работа учреждений культуры,

работа отелей и хостелов.

Читайте также, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что для некоторых украинцев могут изменить карантин. Так, это коснется тех людей, которым противопоказана вакцинация, человек может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в городе с коронавирусом госпитализированы 372 человек.

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