Две трудовые книжки и "двойная" пенсия: в Пенсионном фонде дали разъяснение

В ПФУ можно предоставлять две справки о зарплате за один и тот же период, справка по совместительству тоже будет учитываться. При этом заработок учитывается за любые 60 месяцев стажа до июля 2000 года и за страховой стаж, начиная с июля 2000-го