Шмыгаль назвал размер минимальной пенсии с 1 декабря [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Кабинет Министров увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины на 18,5 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Увеличение ресурса Пенсионного фонда позволит планово повысить пенсии с 1 декабря до 2600 грн. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн. Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев.
Правительство также увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины, в связи с проведением выплат с 1 июля:
- ежемесячной доплаты к пенсиям, назначенных военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и некоторым другим лицам;
- повышенных минимальных пенсионных выплат участникам боевых действий;
- повышенных пенсионных выплат лицам с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью I группы.
Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают пенсии.
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