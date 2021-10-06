Власть спровоцировала парламентский кризис - Юрий Бойко [ Редактировать ]
"Слуги народа" своими антиконституционными действиями погрузили страну в политический кризис. Об этом журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах парламента в среду, 6 октября.
"В условиях пандемии, энергетического и экономического кризиса правящее большинство устроило хаос в парламенте. Из-за неконституционных, непродуманных, волюнтаристских решений правящей фракции и ее союзников работа парламента над важными для общества вопросами оказалась заблокированной. Это еще раз показывает безответственность "слуг" и их нежелание думать об интересах людей".
Юрий Бойко акцентировал внимание на том, что правящая коалиция затеяла изменения в руководстве парламента в то время, когда людей интересуют совершенно другие проблемы: рост цен на продукты питания, коммунальные тарифы и эпидемия коронавируса.
"Страну толкают к политическому кризису. В условиях эпидемии и обнищания людей власть не хочет выполнять ни одного своего обещания. Разочарование граждан в деятельности Верховной Рады растет. Помочь стране справиться с вызовами может только профессиональное правительство и ответственное парламентское большинство", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.
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