"Слуги народа" своими антиконституционными действиями погрузили страну в политический кризис. Об этом журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах парламента в среду, 6 октября.

"В условиях пандемии, энергетического и экономического кризиса правящее большинство устроило хаос в парламенте. Из-за неконституционных, непродуманных, волюнтаристских решений правящей фракции и ее союзников работа парламента над важными для общества вопросами оказалась заблокированной. Это еще раз показывает безответственность "слуг" и их нежелание думать об интересах людей".

Юрий Бойко акцентировал внимание на том, что правящая коалиция затеяла изменения в руководстве парламента в то время, когда людей интересуют совершенно другие проблемы: рост цен на продукты питания, коммунальные тарифы и эпидемия коронавируса.

"Страну толкают к политическому кризису. В условиях эпидемии и обнищания людей власть не хочет выполнять ни одного своего обещания. Разочарование граждан в деятельности Верховной Рады растет. Помочь стране справиться с вызовами может только профессиональное правительство и ответственное парламентское большинство", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.