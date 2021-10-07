Цена на газ в Европе значительно упала [ Редактировать ]
Биржевая цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В течение недели топливо торговалось выше этой отметки.
Об этом сообщает Лондонская биржа ICE.
Сообщается, что цена на газ продолжает снижаться и по состоянию на 10:30 по киевскому времени опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних итогов цена уже опускалась до 973 долларов.
При этом на открытии торгов цена составляла 1250 долларов. Таким образом, индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.
Ранее эксперт рассказал, почему в Украине выросла цена на газ. Также мы писали о том, что тарифы на электроэнергию с 1 июля могут рекордно "взлететь".
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