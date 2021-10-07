На территории Италии произошло извержение вулкана Стромболи, который находится на одном из небольших островов. Об этом сообщает издание The Watchers.

Из жерла огненной горы в воздух поднялось облако пепла, которое быстро успело разойтись. При этом также наблюдается выход лавовых масс.

В результате извержения образовалось облако пепла, которое быстро разошлось в северо-восточном направлении. Кроме того, в районе Северного кратера наблюдался небольшой выход лавы.

Отмечается, что в связи с сильным взрывом в преддверии извержения было зарегистрировано сейсмические колебания, амплитуда которых превысила среднюю. Известно, что вулканический остров Стромболи находится в Тирренском море к северу от острова Сицилия.

Читайте также, в вулкане Камбре-Вьеха, который находится на территории острова Ла-Пальма, появилась новая трещина. Один из лавовых потоков двинулся к северу от основного и угрожает городу Лос-Льянос-де-Аридане, крупнейшему на острове.

Кроме того, на Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа. Он является одним из самых больших и активных вулканов планеты, извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы", он не представляет угрозы жилым домам.

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