Режиссер южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек рассказал, о чем может быть второй сезон популярного шоу Netflix. Своими идеями кинематографист поделился в интервью изданию The Times, хотя информация о продолжении сериала еще не подтверждена.

По словам Хван Дон-хека, главным героем второго сезона станет главный "злодей" - загадочный персонаж в золотой маске по прозвищу Фронтмен (Front Man). Он отвечает за организацию игр на выживание, отвечает за охрану и ставки.

Если мне удастся снять еще один сезон, то одна из идей - это история о фронтмене.

Режиссер добавил, что также планирует более подробно рассказать о полиции и ее роли в обществе.

Я думаю, что проблема с полицейскими касается не только Кореи. Я часто вижу в новостях о мировых событиях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв или ситуация ухудшается, так как они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно.

"Игра в кальмара" состоит из 9 эпизодов. В нем рассказывается о тайной игре на выживание для людей, которые погрязли в долгах, и жизнь которых зашла в тупик. Когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что им предлагают сыграть на выживание. Рискуя собственной жизнью, победитель игры получит огромный денежный приз.

Премьера мини-сериала "Игра в кальмара" состоялась на Netflix 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на стриминговом сервисе. Критики отмечают масштаб декораций и великолепный актёрский состав, а также безупречную работу режиссера Хван Дон Хека.

Напомним, что ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги: