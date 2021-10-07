Канарський аеропорт вдруге закриває роботу через виверження вулкану [ Редактировать ]
Канарський острів Ла-Пальма знову закриває небо. Тамтешній аеропорт удруге зупинив роботу. Летовище повністю вкрите попелом через виверження вулкана Кумбре-В'єха.
Нагадаю, острів оголосили зоною стихійного лиха. Понад 6 тисяч жителів евакуювали. Лава знищила майже тисячу будівель та подекуди цілі вулиці.
Спалені сотні гектарів землі, зруйновані бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові. Інтенсивність виверження досі не спадає.
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Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриті лавою.
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
Його активність не вщухає - обвалилася північна стінка кратера.
Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха
За словами спеціалістів, контакт з газом та рідинами може викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів. Проте ці застороги стримують далеко не всіх місцевих.