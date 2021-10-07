Харьковское районное управление полиции №2 зарегистрировало уголовное производство по фактам злоупотреблений, допущенных менеджментом АТ "Харьковоблэнерго" при проведении тендерных закупок с оцениваемым ущербом 111,6 млн гривен. Производство зарегистрировано 30 сентября по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе акционера энергокомпании - Smart Holding (Cyprus) Ltd, которая выступила инициатором уголовного производства, передав правоохранительным органам соответствующие материалы, свидетельствующие о грубых нарушениях закона.

Согласно сообщению, Smart Holding (Cyprus) проанализировала информацию о результатах тендерных торгов "Харьковоблэнерго" за последний год, сопоставив ее с реальными ценами на закупленную продукцию на рынке. Акционер установил, что по некоторым позициям цена закупленных товаров и услуг более чем в 2 раза превышала рыночное предложение.

В качестве примера компания приводит тендер АО "Харьковоблэнерго" на закупку вакуумных выключателей стоимостью 69,22 млн гривен, победителем которого признана компания ООО "Компани Плазма". В результате анализа установлено, тендерные цены оказались в 1,4-2,8 раза выше, чем расценки дилера официального производителя, предложение которого были отклонены на тендере. По данным Smart Holding (Cyprus), убытки "Харьковоблэнерго" только в рамках этого контракта оцениваются в 34 млн гривен.

Всего компания выявила 19 эпизодов грубых злоупотреблений и нерационального использования средств при проведении тендерных процедур на "Харьковоблэнерго". Все они объединены в одно вышеупомянутое производство.

"Мы неоднократно обращали внимание государственных органов и общественности на коррупционные схемы на предприятии, но их реальные масштабы действительно поражают. Вся эта информация получена из открытых источников. Некоторые факты уже стали предметом громких журналистских расследований. Это колоссальные убытки для государства, которое является мажоритарным акционером компании. Между тем Фонд государственного имущества, уполномоченный представлять его интересы в органах управления обществом, продолжает упорно блокировать создание правомочного независимого наблюдательного совета "Харьковоблэнерго".

Тем самым создаются условия чтобы у руля компании оставался менеджмент, который потакает многомиллионным кражам. Создается впечатление, что такая ситуация устраивает всех - и чиновников Фонда, и правоохранительные органы и, по понятным причинам, нынешний менеджмент предприятия", - заявил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимовича.

В связи с выявленными нарушениями, Smart Holding (Cyprus) повторно обратилась к Офису генерального прокурора с просьбой принять меры для прекращения хищения денежных средств в АО "Харьковоблэнерго".

По данным издания "Наші гроші" с начала текущего года "Харьковоблэнерго" закупило по данным системы Prozorro оборудование, материалы и услуги на сумму свыше 2,5 млрд гривен. При этом, исходя из анализа тендерных процедур, в большинстве случаев цены закупок в среднем на 30-40% превышали рыночные.