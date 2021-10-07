Временно оккупированная часть Луганской области с 8 по 10 октября останется без света, воды и связи. С электричеством будут только стратегические объекты и предприятия. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Отключение электричества связано с проведением плановых ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ "Шахты-Победа", которая обеспечивает территорию самопровозглашенной "ЛНР" электроэнергией.

Электричество будет отключено с 19:00 8 октября (пятница) до 10:00 10 октября (воскресенье) 2021 года.

В этот период на неподконтрольной части Луганской области электричество будет подаваться только на социально значимые объекты и стратегические предприятия: медицинские учреждения, аварийные службы, насосные станции, предприятия пищевой промышленности, крупные супермаркеты, Алчевский металлургический комбинат, топливная компания "Востокуголь" и т. д.

Эти же объекты будут обеспечены и стационарной связью. В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением, поэтому население ОРЛО призывают заранее запастись водой.

Напомним, что мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России.

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Как сообщали "Подробности", Верховная Рада отменила штрафы за выезд из "ЛДНР" через Россию. Ранее данное нарушение наказывалось штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.