В четверг, 7 октября, первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба заявил, что вопрос введения локдауна не рассматривается. Впрочем, Киев готов к ухудшению эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Официального портала Киева.

В Киеве наблюдается ухудшение ситуации вокруг заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в городе регистрируется до тысячи новых случаев заражения.

Растет скорость заполнения медучреждений, к сожалению, 98% тяжелых больных в больницах не были вакцинированы. Прививка - на сегодня один из главных факторов для того, чтобы не дойти до критического, "красного" уровня эпиднебезопасности. Без активной поддержки бизнеса в вопросах массовой вакцинации, информирования киевлян о ее важности город не справится.

Несмотря на то, что КГГА не рассматривает вопрос локдауна, Киев сейчас готов к ухудшению эпидситуации и продолжает принимать заявки на спецпропуски к транспорту от предприятий и ФОПов.

Заявку на получение спецпропусков может подать любое предприятие. Для положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. В первую очередь, право на проезд получат работники критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, что в "красной" карантинной зоне работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других массовых заведений разрешена при условии 100% вакцинации персонала и посетителей.

Проверять наличие COVID-сертификатов должны сами представители бизнеса, а контролировать соблюдение ограничений будет полиция.

В зоне риска попадания в "красную" зону также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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