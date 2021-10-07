Київрада збільшила капітал "Київтеплоенерго": комунальники зможуть не підвищувати тарифи [ Редактировать ]
Два мільярди гривень на стримування тарифів. Київрада збільшила статутний капітал "Київтеплоенерго".
Завдяки цій дотації комунальники зможуть не підвищувати тарифи, попри зростання цін на газ, кажуть міські депутати. А кияни, відповідно, не переплачуватимуть за тепло та гарячу воду.
Олександр Попов, депутат Київради, "Опозиційна платформа - За життя":
Как минимум до конца этого года есть огромная вероятность того, что тарифы не будуть повышаться как на горячую, так и холодную воду.
Остановки тенденции роста тарифов прежде всего на тепло и горячую воду, и элекрическую энергию в том числе. В дальнейшем и снижение их. Является вариант - это добычь собственного природного газа в Украине нашим коммунальным предпретием.
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