Два мільярди гривень на стримування тарифів. Київрада збільшила статутний капітал "Київтеплоенерго".

Завдяки цій дотації комунальники зможуть не підвищувати тарифи, попри зростання цін на газ, кажуть міські депутати. А кияни, відповідно, не переплачуватимуть за тепло та гарячу воду.

Олександр Попов, депутат Київради, "Опозиційна платформа - За життя":

Как минимум до конца этого года есть огромная вероятность того, что тарифы не будуть повышаться как на горячую, так и холодную воду.

Остановки тенденции роста тарифов прежде всего на тепло и горячую воду, и элекрическую энергию в том числе. В дальнейшем и снижение их. Является вариант - это добычь собственного природного газа в Украине нашим коммунальным предпретием.