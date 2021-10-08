В пятницу, 8 октября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова. Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.

Автомобиль такси, на котором он ехал, изъяли, водителя допрашивают.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - написала она.

Политика в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения.

Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

Напомним, что в ночь на 8 октября народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым.

В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.

Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

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