Венедиктова раскрыла новые детали смерти Полякова [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В пятницу, 8 октября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова. Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.
Автомобиль такси, на котором он ехал, изъяли, водителя допрашивают.
По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.
Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - написала она.
Политика в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения.
Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.
Напомним, что в ночь на 8 октября народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым.
В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.
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