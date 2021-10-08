Американская атомная подлодка столкнулась под водой с неизвестным объектом [ Редактировать ]
Источник: U.S. Navy
Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом. Об этом сообщили ВМС США.
Инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой. Командование ВМС США сообщает, что корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала, а жизням членов экипажа ничего не угрожает.
При этом издание USNI News сообщило, что при столкновении не менее 11 моряков получили легкие и средние травмы.
Субмарина сигналов бедствия не подавала, сейчас она идет в сторону американской военной базы на Гуаме и должна туда прибыть в пятницу, 8 октября.
Причиной повреждения атомной подводной лодки ВМС США могло стать столкновение с промышленным подводным объектом типа нефтебуровой установки. Об этом заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал-подводник Владимир Валуев.
Причиной столкновения, скорее всего, могла быть недавно возведенная или еще возводимая нефтебуровая промышленная установка, информация о которой еще не была доведена до сведения командования американским флотом.
Субмарина Seawolf USS Connecticut (SSN 22) относится к классу самых современных подводных атомоходов ВМС США, поэтому представляется маловероятным, что у лодки вышло из строя навигационное оборудование и она столкнулась с подводным рифом или скалой.
Напомним, что подводные лодки ВМС США сняли на видео загадочные объекты, движущиеся под водой с огромной скоростью. Пока объяснение явлению не смогли дать ни эксперты, ни современные технологии.
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