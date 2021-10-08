В течение следующих пяти лет Украина планирует создать собственную космическую ракету для доставки грузов на орбиту. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная Рада.

Там (в программе - ред.) есть только требования со стороны государства, например, спутниковая система и легкая ракета-носитель. Это те задачи, которые необходимо выполнить в интересах государства, и тот, кто сможет предложить их решение, будет их реализовывать. У нас есть государственные предприятия, уже появился частный сектор. Может, они что-то предложат? Может, какой-то университет будет создавать спутники, а, может, КБ "Южное"? Важно только, чтобы это был национальный продукт... Мы прекрасно понимаем, что это узкий сектор и де-факто, кроме "Южмаша", вряд ли кто может это сделать.

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Украина планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм, все ее компоненты будут отечественного производства.

По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 кг. Это именно та ракета, которая будет интересная нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран....

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В рамках Космической программы на создание украинской ракеты предусмотрено 4,8 млрд грн. При этом Украина полностью откажется от российских двигателей для ракет и работает над созданием собственного двигателя для легкой ракеты.

Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине... и двигатели, в том числе... Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь.

По словам главы Госкосмоса, географически Украина не может производить запуски со своей траектории, потому что нет траектории, по которой сможет лететь ракета. Ее ступени могут упасть на Турцию или куда-нибудь на Кавказ. Поэтому запуск мы можем производить только с морской платформы в Атлантическом океане.

В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу (для запуска - ред.) изготовят в Херсоне.

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Владимир Тафтай рассказал также, что в рамках Космической программы Украина планирует запустить 7 спутников: "Сич-2-30" и еще 6 спутников дистанционного зондирования.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Украина договаривается с компанией SpaceX о запуске спутника "Сич-2-30".