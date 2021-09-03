Ракета-носитель Alpha, которая принадлежит американской компании Firefly Aerospace предпринимателя Макса Полякова, взорвалась во время тестового запуска с базы Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

Такое происшествие произошло в связи с аномалией во время первой попытки орбитального запуска. Ракета-носитель провела успешный старт, однако через 2 минуты взорвалась. При этом в настоящее время о подробностях и причинах такого инцидента не сообщается.

Отмечается, что основной задачей ракеты Alpha было доставить на низкую околоземную орбиту двигательную установку SETS, аппарат для сбора и утилизации космического мусора, а также работы победителей детского конкурса. Известно, что в будущем компания планирует при помощи ракет собственного производства вывести на орбиту 300 и 500 километров различные грузы.

Читайте также, немецкий прототип ракеты, которая была построена стратапом Rocket Factory Augsburg, потерпела катастрофу при старте во время испытаний. Взрыв произошел в стальном баке, который заполнял жидкий азот для проверки швов и определения давления, из-за которого вся конструкция может выйти из строя.

Кроме того, NASA и компания Northrop Grumman запустили к Международной космической станции (МКС) украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus. На корабле находится аппаратура для 3D-печати, которая может в будущем помочь в строительстве жилья на других планетах и спутниках.

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