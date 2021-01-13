Кабинет министров Украины на заседании 13 января утвердил концепцию государственной космической программы на 2021-2025 годы. Об этом сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

На реализацию проекта планируется выделить около 15 млрд гривен ($0,54 млрд). Планируется, что будет создано около двух тысяч новых рабочих мест.

"Цель концепции - обеспечение эффективности использования космического потенциала и повышение его влияния для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности", - говорится в записке, опубликованной на сайте правительства.

На основе концепции должен быть написан законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

В документе отмечается, что выполнение программы позволит "поэтапно создать национальную систему наблюдения на основе украинских и иностранных орбитальных средств и инновационных технологий".

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Среди задач, на решение которых направлена программа:

создание и развитие спутниковой группировки космического наблюдения;

создание и развитие условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания;

создание собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, GALILEO, BEIDOU и других.

Предполагается, что программа позитивно скажется на реализации проектов создания "перспективных ракет-носителей легкого класса", исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, например, в исследовании Луны.

Напомним, что полномочия по реализации государственной политики в сфере космической отрасли возложены на Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ).

Ведомство управляет рядом предприятий и научных центов: конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля, Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, киевский завод "Арсенал", харьковский завод "Хартрон" и другие.

За 9 месяцев 2019 года предприятия, входящие в сферу управления Госкосмоса, выпустили продукцию на сумму более 3,046 млрд гривн, реализовали продукцию на сумму более 3 млрд грн, получив около 370 млн грн чистой прибыли.

Напомним, что в Госкосмосе рассказали о судьбе первого украинского спутника "Лыбидь".