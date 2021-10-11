Людство подолало майже 60 відсотків пандемії COVID-19. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та наголосили - попри це, говорити про її завершення ще зарано.

Оскільки існує низка чинників, які можуть не лише загальмувати подолання коронавірусу, а й узагалі здатні повернути весь здобутий прогрес у боротьбі з COVID-19 назад.

Зокрема, до цього може призвести поява нових штамів і нерівномірний розподіл по світу вакцин. Насамкінець у ВООЗ заявили - на нинішьому етапі глабальної вакцинації щеплення бустерними дозами вважають неетичними.