У ВООЗ заявили, що людство подолало 60% пандемії [ Редактировать ]
Людство подолало майже 60 відсотків пандемії COVID-19. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та наголосили - попри це, говорити про її завершення ще зарано.
Оскільки існує низка чинників, які можуть не лише загальмувати подолання коронавірусу, а й узагалі здатні повернути весь здобутий прогрес у боротьбі з COVID-19 назад.
Зокрема, до цього може призвести поява нових штамів і нерівномірний розподіл по світу вакцин. Насамкінець у ВООЗ заявили - на нинішьому етапі глабальної вакцинації щеплення бустерними дозами вважають неетичними.
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