Перші у світі потяги з "автопілотом" створили в Німеччині [ Редактировать ]
Перші у світі потяги з "автопілотом" створили в Німеччині. Чотири транспортні засоби почнуть випробовувати в Гамбурзі уже в грудні.
Потяги вважають екологічнішими й більш пунктуальними за звичайні. Німецькі вагони інтегровані в систему залізничних перевезень, тому спеціальних колій для них не потрібно.
Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту.
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