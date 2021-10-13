Потяги вважають більш пунктуальними за звичайні

Перші у світі потяги з "автопілотом" створили в Німеччині. Чотири транспортні засоби почнуть випробовувати в Гамбурзі уже в грудні.

Потяги вважають екологічнішими й більш пунктуальними за звичайні. Німецькі вагони інтегровані в систему залізничних перевезень, тому спеціальних колій для них не потрібно.

Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту.