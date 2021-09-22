Две трудовые книжки и "двойная" пенсия: в Пенсионном фонде дали разъяснение [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
При выходе на пенсию в Пенсионный фонд можно принести две трудовых книжки, которые лежали в разных организациях, и предоставить две справки о зарплате за один и тот же период. Работа по совместительству также будет засчитана в трудовой стаж. Такое разъяснение дает "Пенсионный курьер".
Издание напечатало письмо своей читательницы, которая в 1980-е годы работала по основному месту работы и дополнительно подрабатывала уборщицей. В обеих организациях женщина имела трудовые книжки. Теперь, обращаясь за пенсией, она хочет подать в Пенсионный фонд справки как с основного места работы, так и от организации, где она работала уборщицей.
"Насколько это возможно?" - интересуется женщина.
Ей ответила замдиректора Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина.
Да, можно предоставлять две справки о зарплате за один и тот же период, справка по совместительству тоже будет учитываться. При этом заработок учитывается за любые 60 месяцев стажа до июля 2000 года и за страховой стаж, начиная с июля 2000-го.
Чтобы учесть такую справку, чиновники проверят правильность ее выдачи. То есть данные о заработке должны быть указаны на основании первичных документов. Но право такое, подать две справки, человек имеет.
Ранее в Пенсионном фонде дали разъяснение, учитывается ли для пенсии учеба в ВУЗе и трудовой стаж.
Напомним, что с 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет.
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