У большинства переболевших COVID-19 в первые 6 месяцев после болезни антитела медленно уменьшались, а затем оставались стабильными до 15 месяцев. К такому вывод пришли ученые из Швеции и Италии, исследование которых опубликовано на сайте bioRxiv.org.

Ученые измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме переболевших коронавирусом. Первые специфически нацелены на спайковый белок, или S-белок вируса целиком, а вторые - на рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками.

Со временем в структуре S-белка и RBD-домена накапливаются мутации, которые снижают нейтрализующую способность антител. Задачей ученых было определить время, в течение которого антитела плазматических клеток сохраняют активность.

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На пике ответа антител у выздоравливающих пациентов уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85% соответственно, но затем в течение 6-15 месяцев упали до 4,5 и 11%. Антитела IgM и IgA к S-белку показали значения чуть выше - соответственно 88 и 90% в первые 1-3 три месяца и вполовину меньше через 55-56 дней.

Титры специфических антител IgG к RBD и S-белку у 94% пациентов достигли максимума через 15-28 дней после появления симптомов. После прохождения пика ответа антител они постепенно уменьшились примерно в 4 раза к концу 6-го месяца, а затем оставались стабильными до 15 месяцев. Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.

Для сравнения ученые оценили уровень специфических IgG антител в плазме вакцинированных. Оказалось, что через 14-35 дней после введения первой дозы вакцины титры антител были такие же, как у переболевших через 6 месяцев после заражения, а после второй соответствовали максимальному уровню естественного ответа у выздоравливающих пациентов.

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Авторы исследования проверили эффективность антител в отношении бета-, гамма- и дельта-штаммов коронавируса в течение до 15 месяцев после заражения. Результаты показали, что нейтрализующая активность антител сохраняется и для этих вариантов коронавируса.

Кроме того, ученые определяли уровень Т-клеточного ответа, пик которого наблюдается между 3-м и 6-м месяцами после заражения, за которым последовало значительное снижение через 12-15 месяцев. Однако интенсивность и продолжительность ответа при этом не зависели от тяжести заболевания.

Вывод ученых: у большинства перенесших COVID-19 пациентов и Т-клетки памяти, и нейтрализующие антитела присутствуют в плазме крови до 15 месяцев после заражения коронавирусом.

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Как сообщали "Подробности", создатель вакцины AstraZeneca заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 невозможен.