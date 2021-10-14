"Северный поток-2": Байден не будет вводить санкции [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства. Об этом сообщает Politico.
Администрация Байдена не намерена вводить санкции, как того добивается Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против "Северного потока-2".
Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на этого Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.
Отметим, США ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта "Северный поток-2", но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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