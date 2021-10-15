В регіоні закриті ресторани і торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та ВИШі.

Почервоніла і червонітиме ще. Із понеділка чотири області: Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська - переходять у червону зону. А на Херсонщині локдаун почався вже сьогодні!

Це значить, що в регіоні закриті ресторани і торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та ВИШі. А на вулиці вийшли протиковідні патрулі, які ловлять порушників. Словом, уперед у минуле: на Херсонщині повернулися реалії квітня, коли країна була на суворому карантині.

Але є відмінності. Квитком у звичне необмежене життя може бути ковід-сертифікат. Тож як минув перший день локдауну для херсонців - бачила Марина Михайловська.

Почервоніли і ...бігом щепитися. У Херсоні - вакцинальний бум. Черги з охочих зробити укол шикуються довжелезні. У телегарм-каналі люди навіть пишуть - до бійок доходить.

У поліклініках, пунктах вакцинації, торгово-розважальних центрах. Люди стоять із ранку до ночі. І тут не йдеться про дотримання соціальної дистанції. У деяких навіть на обличчях масок немає.

Тетяна Іванівна, жителька Херсона:

Здесь пока стоишь в очереди, и дуба дашь, если честно.

Беспокоюсь о здоровье. Потому что вирус - это не так просто.

Наталія, працівниця центру вакцинації:

Вы видите, какие у нас сегодня очередя, людей очень много, желающих получить вацинацию, кто первую, кто вторую. Нагрузка очень большая, доктора не успевают.

Відсьогодні у місті діє суворий режим карантину. Розважальні заклади, кафе, ресторани, спортклуби та непродовольчі магазини - під табу. Виняток із правил, якщо весь персонал і всі відвідувачі вакциновані і мають "зелений сертифікат". І в цій ситуації, кажуть підприємці, якщо зі співробітниками питання вирішити можна, то з клієнтами - справжня біда.

Ігор Козлов, власник ресторану:

Как проверить у тех, кто приходит, вакцинированы они или нет, мы не знаем. Придя ко мне с бумажечкой, даже с желтой, я не могу определить, вы Иванова Надежда Степановна или вы Перепелкина Татьяна Михайловна.

Таких проблем не мають аптеки, банки та продовольчі магазини. Вони працюють без змін.

Роман Головня, в. о. заступника міського голови Херсона:

Ці магазини, якщо такої продукції більше 80%, вони працюють в штатному режимі, потрібно дотримання карантинних вимог. 100%-ої вакцинації для відвідування таких магазинів не вимагається.

У громадському транспорті пасажири мають тільки сидіти. Їхати стоячи - заборонено. І всі без винятку повинні бути в масках. Херсонці тепер побоюються, що добратися їм до роботи стане проблемою.

Тетяна, жителька Херсона:

Тролейбус проезжает, не пускает. Транспорт плохо ходит.

Нелегко працювати в червоних умовах і самим водіям. Простежити за всіма пасижирами просто не встигають.

Сергій, водій маршрутки:

Они большинство, я им делаю замечание - оденьте маску… я ж не собака гавкать. Они все без масок ездят, как и ездили.

Обійти карантинні вимоги вже намагаються окремі перевізники. У місті різко побільшало маршруток із тонованими вікнами. Утім, у міськраді попереджають: тих, хто гратиметься з карантинними вимогами, каратимуть. Ковід-патрулі вже взялися за роботу.

Патрульна в маршрутці:

Доброго дня! Зараз у нас діють карантинні вимоги. В громадському транспорті одягаємо маски. Відповідно до Постанови КМ і кодексу про адміністративні правопорушення - всім… Маски, шановна, будь ласка, одягніть!

Результат першого дня - майже два з половиною десятка штрафів: 15 постанов за відмову носити маски та майже 10 адмінпротоколів на підприємців, які працювали без сертифіктів. Тим часом у лікарнях Херсона ковідні відділення заповнені на 95%. Уже поставили додаткові ліжка у шпиталі ветеранів. Пацієнтів готуються возити навіть у районні лікарні.

Алла Малицька, генеральний директор Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша:

Ми стараємося працювати так, щоб вивільняти ліжка для тих пацієнтів, яким вкрай потрібна госпіталізація, але великої достатньої кількості вільних ліжок немає ні в нашій лікарні, ні в інших.

Хворі цієї хвилі, кажуть межики, більш важкі і швидко переходять у нестабільний стан. І чи не найсерйозніша складність - загроза нестачі кисню в лікарнях. Та медиків...