В майском решении СНБО о введении санкций против "воров в законе" и "криминальных авторитетов" были допущены ошибки в отношении 108 человек. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, что на заседании СНБО 15 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что ошибки уже исправили, а люди, которые готовили списки, наказаны. Часть из них уволена, два человека понижены в должности. СНБО поручил МВД провести дополнительную проверку девяти человек из списка.

Была просьба людей, которые занимаются вопросами волонтеров, наших батальонов, в отношении девяти лиц, которые были внесены в этот список. Их видение, что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую ​​проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и Министерства внутренних дел.

Данилов не назвал фамилии. Но вероятно, речь идет о бойцах чеченского батальона имени Шейха Мансура, четверо из которых в мае попали под санкции как уголовники. Народный депутат Александра Устинова написала в Facebook, почему некоторые люди незаслуженно попали в "черный список":

Некоторые - потому добровольцы, и сработали российские спецслужбы и надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых - внесли за "бабло" конкуренты по бизнесу, и еще много интересных моментов.

Секретарь СНБО отметил, что в отношении уголовных авторитетов и воров в законе "продолжается работа".

Мы получили отчет, где они сейчас находятся. Из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, на сегодняшний день ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО.

Напомним, что президент Зеленский в мае заявлял, что санкции применены против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Однако имена не назывались.

Как сообщали "Подробности", на заседании СНБО 15 октября был утвержден План обороны Украины.