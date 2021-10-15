СНБО утвердил План обороны Украины [ Редактировать ]
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердили План обороны Украины. Документ утвердили 15 октября.
Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, над документом работали два года.
"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.
Других деталей по документу он не озвучил.
Ранее сообщалось, что Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО.
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