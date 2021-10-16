Соцработники и почтальоны: Ляшко рассказал, кого еще обяжут вакцинироваться [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
В перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны.
Министр добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений.
По словам Ляшко, первый документ уже зарегистрирован, по второму "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".
Я думаю, неделя - 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике.
Напомним, что за минувшие сутки, 15 октября в Украине сделали 148 438 прививок от COVID-19: первую дозу получили 79 580 украинцев, полностью иммунизированы - 68 858 человек.
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