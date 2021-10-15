Вже скоро в переліку з'являться соціальні працівники, комунальники та листоноші.

Уникнути почервоніння всієї країни допоможе вакцинація, говорять у МОЗ. І вже анонсують розширення списку професій, для кого вона стане обов'язковою.

Зараз щепитися повинні вчителі та чиновники. Інакше їх усуватимуть від роботи без збереження заплати. А вже скоро в цьому переліку з'являться соціальні працівники, комунальники та листоноші.

Про це заявив міністр охорони здоров'я. За словами Віктора Ляшка, список розширять за 10 днів. У Мінохорони здоров'я кажуть: європейський суд із прав людини цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і не порушує свобод.