Обов'язкова вакцинація є законною і не порушує свобод - МОЗ [ Редактировать ]
Уникнути почервоніння всієї країни допоможе вакцинація, говорять у МОЗ. І вже анонсують розширення списку професій, для кого вона стане обов'язковою.
Зараз щепитися повинні вчителі та чиновники. Інакше їх усуватимуть від роботи без збереження заплати. А вже скоро в цьому переліку з'являться соціальні працівники, комунальники та листоноші.
Про це заявив міністр охорони здоров'я. За словами Віктора Ляшка, список розширять за 10 днів. У Мінохорони здоров'я кажуть: європейський суд із прав людини цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і не порушує свобод.
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Перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію, планують розширити. Окрім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств.
Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому.
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