"Мисс Украина Вселенная 2021" стала участница шоу "Холостяк" (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: "Мисс Украина Вселенная"
Анна Неплях стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" и будет представлять Украину на международном конкурсе Miss Universe-2021. Об этом сообщают организаторы конкурса.
Анна Неплях родом из Днепра, ей 27 лет. Она известна как участница шоу "Холостяк-10". Она боролась за сердце Макса Михайлюка, но покинула проект.
Также Неплях получила звание "Мисс зрительских симпатий" и "Miss Schwarzkopf Professional".
Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская.
Теперь Анна Неплях будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.
Другие призовые места распределились следующим образом:
- IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский.
- III Мисс Украина Вселенная-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород.
- II Мисс Украина Вселенная-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород.
- I Мисс Украина Вселенная-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов.
Напомним, что "Миссис мира" Каролину Джури арестовали на Шри-Ланке за скандал на конкурсе красоты.
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