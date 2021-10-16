Анна Неплях стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" и будет представлять Украину на международном конкурсе Miss Universe-2021. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Анна Неплях родом из Днепра, ей 27 лет. Она известна как участница шоу "Холостяк-10". Она боролась за сердце Макса Михайлюка, но покинула проект.

Также Неплях получила звание "Мисс зрительских симпатий" и "Miss Schwarzkopf Professional".

Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская.

Теперь Анна Неплях будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Другие призовые места распределились следующим образом:

IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский.

III Мисс Украина Вселенная-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород.

II Мисс Украина Вселенная-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород.

I Мисс Украина Вселенная-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов.

Напомним, что "Миссис мира" Каролину Джури арестовали на Шри-Ланке за скандал на конкурсе красоты.