Отель St. John's, расположенный в южнокорейском городе Каннын, объявил о проведении битвы на выживание из сериала "Игра в кальмара". Приглашение к участию в игре вывесили на cайте гостиницы.

Принять участие в игре может любой желающий, а не только постояльцы. Ограничений по возрасту для участников нет. Участникам выдадут визитки с телефоном организатора игры. Игрокам предстоит сразиться в четырех состязаниях.

Пристреливать проигравших не будут, а победитель получит, куда более скромный приз - 5 млн вон (почти 120 тыс. грн).

Игра запланирована на 24 октября, но пока "на паузе": власти Каннына запретили отелю проводить мероприятие, потому что оно нарушит действующий в провинции карантинные требования, вызванные пандемией коронавируса.

Премьера мини-сериала "Игра в кальмара" состоялась на Netflix 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на стриминговом сервисе. Критики отмечают масштаб декораций и великолепный актёрский состав, а также безупречную работу режиссера Хван Дон Хека.

"Игра в кальмара" состоит из 9 эпизодов. В нем рассказывается о тайной игре на выживание для людей, погрязших погрязли в долгах, жизнь которых зашла в тупик. Когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что им предлагают сыграть на выживание. Рискуя собственной жизнью, победитель игры получит огромный денежный приз.

Напомним, что ранее режиссер сериала рассказал, о чем будет второй сезон "Игры в кальмара".