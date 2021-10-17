"Загальнонаціонального локдауну уряд не планує" - Михайло Радуцький [ Редактировать ]
Уряд не планує запроваджувати в Україні загальнонаціональний локдаун, незважаючи на високі показники захворюваності на COVID-19. Уникнути нового "паралічу" країни вдалося завдяки вакцинації населення від коронавірусу. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує. І для того є низка причин. Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не уходила в локдаун. На сьогоднішній день близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини від ковід-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині. Навіть у "червоних" зонах - а ми вже маємо п'ять областей з завтрашнього дня "червоними" зонами - не буде вводитись повний локдаун.
Політик нагадав, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, чи переходити в "червону" і які обмеження накладати - вирішує місцева влада у кожному регіоні.
Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем. І вони вже будуть адаптовано на місцях згідно ситуації в лікарнях і захворюваності вводити ті чи інші обмеження. І місто Запоріжжя отримало" червоний" колір обмежень з завтрашнього дня.
Нагадаємо, що у "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.
Навчальні заклади, де вакциновано не 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.
Крім того, з 21 жовтня жителі "червоної" зони не можуть їздити в автобусах, поїздах і літати на літаках в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.
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