Заробитчане перевели в Украину с начала года $6,2 млрд [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Объем денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,2 млрд. Эта сумма в пять раз в пять раз превышает сумму средств, отправленных за пределы страны, сообщает пресс-служба НБУ.
Данная сумма ($6,2 млрд) учитывает все каналы перевода денег в Украину:
- международные системы перевода денег;
- переводы на банковские счета;
- через карточные платежные системы;
- через почтовые отделения, а также по неформальным каналам.
Четверть от всех денежных переводов приходится на международные системы перевода денег (36), в абсолютных цифрах это $1,47 млрд, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Через международные системы денежных переводов в первой половине 2021 года в Украину было проведено 3,68 млн транзакций. Средняя сумма одного перевода - $400.
Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше средств: США, Израиль, Италия. По регионам больше всего средств было отправлено из-за границы в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области.
Из Украины за границу в первом полугодии отправили $482 млн в эквиваленте, из них через системы перевода средств - 60%.
В течение первого полугодия сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.
Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств – США, Израиль, Италия.
Из Украины за границу за отчетный период было отправлено $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.
За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре - $1,1 млрд. В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд.
Напомним, что украинские власти давно вынашивают планы обложить налогом украинских заробитчан.
Между тем украинцев в Польше точно заставят платить налоги. Власти Республики распорядилось, чтобы наемным работникам выдавали так называемые коды-идентификаторы, с помощью которых иностранцы смогут формировать свои декларации. Взамен гастарбайтеры получат возмещение вычетов и налоговые льготы.
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