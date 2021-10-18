САП не справляется: обвинителями в деле Труханова выступают юристы Кивана [ Редактировать ]
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Юристы Аднана Кивана, работающие последние годы по Труханову, с 5 октября не вылазят из Киева и каждый день встречаются с прокурором и следователями САП, ведущими трухановский кейс.
Об этом сообщил телеграм-канал "Одесский городовой":
То, что частная лавочка готовит бумаги для антикоррупционной прокуратуры с ведома НАБУ - это, кстати, отдельная жесть.
Как сообщается в телеграм-канале, Киван решил постепенно подкидывать прокурорам весь накопившийся у него компромат на Труханова с документами и доказательствами преступлений.
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