Юристы Аднана Кивана, работающие последние годы по Труханову, с 5 октября не вылазят из Киева и каждый день встречаются с прокурором и следователями САП, ведущими трухановский кейс.

Об этом сообщил телеграм-канал "Одесский городовой":

То, что частная лавочка готовит бумаги для антикоррупционной прокуратуры с ведома НАБУ - это, кстати, отдельная жесть.

Как сообщается в телеграм-канале, Киван решил постепенно подкидывать прокурорам весь накопившийся у него компромат на Труханова с документами и доказательствами преступлений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.