Ответ Президенту Зеленскому по поводу моего гражданства и "уникальной" идеи обмена [ Редактировать ]
У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.
Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений.
То, что Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.
Кроме того, считаю, что Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует.
Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: "Делай что должно, и будет как будет".
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - за жизнь"
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